В Украине допросили российского солдата, убивавшего мирных жителей в Мариуполе

Солдат, совершивший по мариуполю около 400 выстрелов из миномета, заявил, что ничего не знал. По его словам, он якобы работал по координатам.

Служба безопасности Украины смогла допросить российского военнослужащего, который занимался убийствами мирных жителей в Мариуполе, Донецкая область. Напомним, что город более 50 дней находился в окружении, однако защитники продолжали отбивать атаки россиян и террористов из так называемой «ДНР».

Этот же оккупант совершил по городу 400 минометных обстрелов. Он заявил, что командование пыталось задержать солдат на войне, обещая по 10 миллионов российских рублей, а также квартиры. Несмотря на это, все равно многие отказывались продолжать воевать.

Более того, по словам пленника, российским военнослужащим говорили, что Украина якобы собиралась напасть 26 февраля, а потому россии* нужно действовать на опережение.

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