В Украине допросили российского солдата, убивавшего мирных жителей в Мариуполе

Служба безопасности Украины смогла допросить российского военнослужащего, который занимался убийствами мирных жителей в Мариуполе, Донецкая область. Напомним, что город более 50 дней находился в окружении, однако защитники продолжали отбивать атаки россиян и террористов из так называемой «ДНР».
Этот же оккупант совершил по городу 400 минометных обстрелов. Он заявил, что командование пыталось задержать солдат на войне, обещая по 10 миллионов российских рублей, а также квартиры. Несмотря на это, все равно многие отказывались продолжать воевать.
Более того, по словам пленника, российским военнослужащим говорили, что Украина якобы собиралась напасть 26 февраля, а потому россии* нужно действовать на опережение.
Ранее редакция нашего сайта сообщала, что раскрыты новые детали побега россиян с острова Змеиный.
Также Курсор писал, что бывший госсекретарь США Киссинджер рассказал, как может закончиться война Украины с россией.
Еще напомним, что украинские военные показали, как работают польские «Крабы» на фронте.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!