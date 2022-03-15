ЕС объявил о новых санкциях против россии

«Те, кто способствует вторжению в Украину, заплатят за свои действия», — заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Борель после объявления санкций против олигархов, пропагандистов, а также частных компаний.

Европейский совет ЕС объявил о четвертом транше санкций против россии*, на этот раз в отношении 15 физических и 9 юридических лиц, имеющих связи с Кремлем.

«В число организаций, попавших под санкции, входят компании авиационного, военного и двойного назначения, судостроительного и машиностроительного секторов», — говорится в заявлении ЕС.

Среди тех, против кого будут введены санкции, Роман Абрамович, известный российский олигарх, и Константин Эрнст, генеральный директор «Первого канала россия», который ЕС обвиняет в продвижении «кремлевского нарратива о ситуации в Украине».

«Мы добавляем в наш санкционный список еще больше олигархов и связанных с режимом элит, членов их семей и видных бизнесменов, которые вовлечены в экономические сектора, обеспечивающие существенный источник дохода для режима», — заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Борелл.

«Эти санкции также направлены против тех, кто играет ведущую роль в дезинформации и пропаганде, сопровождающих войну президента путина против украинского народа. Наше послание ясно: те, кто поддерживает вторжение в Украину, заплатят цену за свои действия».

Последний транш санкций будет включать меры, направленные на «усиление экономического давления на Кремль», такие как запрет на сделки с российским военно-промышленным комплексом, запрет на импорт российской стали и запрет на инвестиции в российскую энергетику.

ЕС также намерен запретить экспорт предметов роскоши для российской элиты и расширить санкции в отношении большего числа лиц, считающихся близкими к режиму путина.

Курсор ранее писал, что россия перестала экспортировать зерно из-за внутреннего дефицита. Россия вводит временный запрет на экспорт зерна, основным поставщиком которого она является, в четыре страны бывшего СССР, чтобы обеспечить внутренние поставки и избежать скачка цен.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!