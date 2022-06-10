Франция готова передать Украине тяжелое вооружение

В ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг, 9 июня, президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность продолжать поставлять Украине вооружение, в том числе тяжелое. Об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца.
Отмечается, что в ходе переговоров стороны обсудили последние события на фронте, потребности Киева в военной технике, политической и финансовой поддержке, а также доставку гуманитарной помощи.
Кроме того, Макрон, как сообщается, пообещал «поддерживать контакт» по вопросу предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС.
Что касается тяжелого вооружения, то, скорее всего, будут обсуждаться новые поставки самоходных орудий «Caesar», сообщает телеканал Europe 1. По данным телеканала, Макрон намерен объявить о поставке еще шести таких гаубиц в ближайшие недели.
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Еще напомним, что жительница днр рассказала, как мужчин заставляют воевать.
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