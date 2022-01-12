Франция: Мы все еще далеки от ядерного соглашения с Ираном

Министр иностранных дел Франции заявил, что прогресс был достигнут, но Иран и мировые державы все еще далеки от какого-либо соглашения.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил во вторник, что Иран и мировые державы все еще далеки от какого-либо соглашения по возобновлению ядерной сделки 2015 года, несмотря на недавний прогресс.

Об этом пишет Arutz Sheva.

«Обсуждения продолжаются. Они идут медленно, слишком медленно, и это создает разрыв, который ставит под угрозу шанс найти решение, которое будет учитывать интересы всех сторон», — сказал Ле Дриан на парламентских слушаниях.

«В конце декабря были достигнуты крупицы прогресса, но мы все еще далеки от завершения переговоров», — добавил он.

Иран постепенно снижает уровень соблюдения ядерной сделки 2015 года, которую он подписал с мировыми державами в ответ на выход бывшего президента США Дональда Трампа из соглашения в мае 2018 года.

Однако он провел косвенные переговоры с США о возобновлении сделки. Переговоры о восстановлении сделки возобновились в конце ноября после того, как они были приостановлены в июне.

Курсор ранее писал, что Иран заявляет, что «мы близки к хорошему ядерному соглашению». Переговоры между Тегераном и мировыми державами о возобновлении ядерной сделки 2015 года приближаются к «хорошему соглашению», но его скорое достижение зависит от других сторон, заявил в воскресенье министр иностранных дел Ирана.

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