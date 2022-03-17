G7: Военные преступники в Украине будут привлечены к ответственности

Лидеры самых развитых стран мира заявляют, что российские солдаты, которые совершают военные преступления в Украине, будут наказы в соответствии с международным правом.

Виновные в военных преступлениях на Украине будут призваны к ответу, предупреждает Группа семи наиболее промышленно развитых стран, осуждая «неизбирательные нападения на гражданское население» со стороны российских войск с момента начала вторжения 24 февраля.

«Из-за неспровоцированной и позорной войны президента [владимира] путина* миллионы людей вынуждены покидать свои дома, продолжается разрушение инфраструктуры, больниц, театров и школ», — говорится в заявлении министров иностранных дел G7.

«Лица, виновные в военных преступлениях, включая неизбирательное применение оружия против гражданского населения, будут привлечены к ответственности», — предупреждают они.