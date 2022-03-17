G7: Военные преступники в Украине будут привлечены к ответственности

Виновные в военных преступлениях на Украине будут призваны к ответу, предупреждает Группа семи наиболее промышленно развитых стран, осуждая «неизбирательные нападения на гражданское население» со стороны российских войск с момента начала вторжения 24 февраля.
«Из-за неспровоцированной и позорной войны президента [владимира] путина* миллионы людей вынуждены покидать свои дома, продолжается разрушение инфраструктуры, больниц, театров и школ», — говорится в заявлении министров иностранных дел G7.
«Лица, виновные в военных преступлениях, включая неизбирательное применение оружия против гражданского населения, будут привлечены к ответственности», — предупреждают они.
Курсор ранее писал, что Украина освободила из российского плена похищенного мэра Мелитополя. Украинские спецслужбы в ходе спецоперации смогли освободить похищенного и вывезенного в Луганск мэра Мелитополя — Ивана Федорова. В днр его собирались судить за якобы спонсирование «Правого сектора».
Кроме того, путин заявил, что санкции в отношении россии не имеют ничего общего с Украиной. В обращении к членам кабинета министров по поводу финансового положения россии путин заявил, что санкции против москвы не являются прямым результатом войны в Украине, а являются частью более масштабного плана по нанесению вреда и «демонтажу» россии.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!