Ганц: Израиль увеличит число палестинских рабочих из Газы

Бени Ганц заявил, что увеличение квот на въезд для палестинских рабочих может поспособствовать улучшению отношений между Газой и Израилем.

Министр обороны Бени Ганц заявил, что Израиль планирует увеличить число палестинских рабочих, которые могут въезжать в Израиль из сектора Газа.

«Мы намерены расширить [нашу] гражданскую гуманитарную политику, включая немедленное увеличение квоты [палестинских] рабочих [которые могут въезжать в Израиль]», — сказал Ганц во время поездки по южной границе с военными чиновниками.

«Если, наряду с сохранением относительного спокойствия, мы добьемся успехов на пути к возвращению израильских заключенных и пропавших без вести, мы сможем расширить эту политику и развивать сектор Газа», — добавляет он, имея в виду двух израильских гражданских лиц и останки двух солдат ЦАХАЛа, удерживаемых террористической группировкой ХАМАС в прибрежном анклаве.

«К сожалению, жители Газы находятся в плену у лидеров ХАМАСа, которые лишают их лучших средств к существованию и будущего для их детей. Лидеры ХАМАСа и жители Газы также понесут ответственность, если мир в Газе или в других местах будет нарушен», — предупреждает Ганц.

Курсор ранее писал, что суд Иерусалима приостановил выселение палестинской семьи из Шимон а-Цадика. Семья Салем не будет выселена из дома в Шимон а-Цадик, по крайней мере до того момента, пока в суде не будет рассмотрена апелляция, поданная палестинской семьей.

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