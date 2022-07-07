Ганц: Израильские чиновники провели 150 встреч с коллегами из стран Персидского залива

Министр обороны Израиля рассказал журналистом, что за три года было проведено более 150 встреч между израильской переговорной группой и чиновниками из ОАЭ и Бахрейна.

Сегодня утром на брифинге для журналистов министр обороны Бени Ганц заявил, что с момента нормализации дипломатических отношений между Израилем, Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном два года назад израильские военные и оборонные чиновники провели около 150 встреч со своими коллегами в странах Персидского залива.

Ганц добавил, что за тот же период было подписано договоров о продаже оружия новым арабским союзникам Израиля на сумму более $3 млрд.

Согласно данным Министерства обороны, опубликованным ранее в этом году, на ОАЭ и Бахрейн приходится 7% от общего объема закупок оружия у Израиля в 2021 году.

Брифинг проводится в преддверии визита президента США Джо Байдена в Израиль, Иудею, Самарию и в Саудовскую Аравию на следующей неделе.

По словам министерства, во время визита 13-17 июля Байдену будут продемонстрированы израильские оборонные системы, включая разрабатываемую мощную лазерную систему перехвата.

Курсор ранее писал, что Ганц раскрыл новые детали атаки Хизбаллы на газовую платформу Кариш. Беспилотные летательные аппараты, запущенные «Хизбаллой» в направлении газовой платформы Кариш на прошлой неделе, были иранскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), подтвердил министр обороны Бени Ганц.