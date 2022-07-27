Ганц: Мир должен заставить ХАМАС заплатить за свои преступления

Министр обороны Бени Ганц совершил поездку по сектору Газа, в ходе которой заявил: «ХАМАС ведет огонь изнутри гражданского населения и по гражданскому населению». Кроме того, он посетил комплекс детского сада в кибуце Кфар-Газа.

Министр обороны Бени Ганц совершил сегодня (в среду) поездку по сектору Газа, в ходе которой он заявил: «ХАМАС стреляет изнутри по гражданскому населению и по гражданскому населению — мир должен заставить ХАМАС заплатить цену за его преступления».

«Я заканчиваю поездку по южному сектору — там мы активно работаем над созданием стабильности безопасности для жителей Отафа и продолжаем добиваться возвращения наших граждан, а также позволяем жителям Газы улучшить базовую экономику и продолжаем вредить попыткам ХАМАСа укрепиться», — сказал он.

По его словам, ЦАХАЛ сегодня явил миру примеры глубины использования ХАМАСом гражданского населения, которое он решает поставить на передовую линию огня: «Израиль полон решимости принести мир и стабильность. Мы будем полны решимости поразить каждый военный объект ХАМАСа и террористических организаций, угрожающий гражданам Израиля».

Ранее наш сайт сообщал, что депутат, связанный с ХАМАСом, ранен недалеко от Шхема. Аббас приказал провести расследование попытки убийства члена парламента от ХАМАСа. Инцидент предположительно связан с напряженностью между ХАМАСом и ФАТХом.

Кроме того, Курсор писал, что агентство ООН осудило Беларусь за фейковую угрозу ХАМАСу. Расследование ICAO пришло к выводу, что власти Минска использовали ложные угрозы в качестве предлога для посадки самолета и ареста журналиста-диссидента, создавшего угрозу авиалайнеру.