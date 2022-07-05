Ганц: Морская активность Ирана в Красном море является самой значительной за последнее десятилетие

Министр обороны Бени Ганц обнародовал спутниковые снимки, которые, по его словам, показывают «самую значительную» за последнее десятилетие морскую активность Ирана в Красном море.
«Иран расширяет свою деятельность на морской арене. За последний год Иран захватил международные танкеры и атаковал суда. Сегодня мы можем подтвердить, что Иран методично базируется в Красном море, а его корабли патрулируют южный регион», — сказал Ганц официальным лицам на конференции Economist Government Roundtable, проходящей в Греции.
«В последние месяцы мы выявили самое значительное иранское военное присутствие в этом районе за последнее десятилетие. Это прямая угроза торговле, энергетике и мировой экономике», — говорит он.
Ганц также предупреждает, что недавние испытания Ираном спутниковой пусковой установки могут быть использованы для переноса боеголовок. «Это испытание показывает, что иранский режим способен разработать межконтинентальные ракеты, которые могут достичь даже центральной Европы», — говорит Ганц.
«Это в дополнение к действующим баллистическим [ракетам] и БПЛА, которые уже могут достигать Восточного Средиземноморья», — добавляет он.
Курсор ранее писал, что Ганц продвигает назначение нового главы ЦАХАЛа. Министр обороны Бени Ганц продолжает попытки назначить следующего начальника штаба Армии обороны Израиля, несмотря на то, что сейчас идет подготовка к выборам.
Также сообщалось, что Ганц приказал расследовать утечки из оборонного ведомства. После серии недавних утечек министр обороны Бени Ганц поручил директору Службы безопасности оборонного ведомства расследовать утечки внутри оборонного ведомства и информации об операциях.