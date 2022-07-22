Ганц: Мы можем использовать Авраамовы соглашения для укрепления ПА

Министр обороны заявил, что поддерживает «решение с двумя субъектами», воздерживаясь от использования термина «государство». Эта позиция также, похоже, идет вразрез с мнением предыдущего правительства во главе с Биньямином Нетаниягу.

Министр обороны Бени Ганц в четверг высказался за использование новых связей Израиля с рядом арабских стран для укрепления Палестинской автономии — впервые для ведущего израильского чиновника.

«Я считаю, что мы можем использовать Авраамовы соглашения и связи с региональными партнерами для укрепления Палестинской автономии и продвижения мер по укреплению доверия», — сказал он во время интервью в прямом эфире на Аспенском форуме по безопасности.

«Мы должны, можем и должны воспользоваться преимуществами [наших новых ближневосточных союзников], чтобы поддержать эти тенденции в плане инвестирования в [ПА]», — сказал Ганц в интервью журналисту Джеффри Голдбергу на мероприятии в Колорадо.

Израиль установил связи с Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном в рамках Авраамовых соглашений, заключенных при посредничестве США в 2020 году, и вскоре после этого нормализовал отношения с Марокко и Суданом. У Израиля уже были связи с Египтом и Иорданией.

Мнение Ганца о том, что соглашения могут быть использованы для поддержки ПА, регулярно высказывается администрацией Байдена в ответ на критику левых, считающих, что соглашения являются попыткой обойти палестинцев.

Курсор ранее писал, что Ганц отрицает информацию о «внебюджетных» займах Палестинской администрации. Его комментарии прозвучали в ответ на опубликованный ранее отчет Israel Hayom о том, что оборонное ведомство и министерство финансов переводят ПА миллионы шекелей через секретный внебюджетный фонд.