Ганц отреагировал на убийство лидера ИГИЛ в Сирии

Министр обороны заявил, что США, как и Государство Израиль, борются с терроризмом. «Терроризм — это болезнь, с которой нужно бороться постоянно, непрерывно и с большой интенсивностью», — заявил Ганц.

Министр обороны Бени Ганц приветствует убийство США последнего лидера джихадистской группировки «Исламское государство».

«Терроризм — это болезнь, с которой нужно бороться постоянно, непрерывно и с большой интенсивностью. Как и мы против Ирана, «Хизбаллы» и ХАМАСа, так и наши американские друзья, которые вчера вечером ликвидировали одного из высокопоставленных лидеров ИГ в Сирии — мы активно боремся с этой болезнью», — заявил Ганц на панихиде по погибшим солдатам в Ливанской войне 2006 года.

Ганц добавил, что США «неоднократно демонстрировали, что их присутствие и влияние жизненно важны для стабильности Ближнего Востока».

Курсор ранее писал, что США убили лидера ИГИЛ в Сирии. Американские силы убили высокопоставленного чиновника, которого они считают Хаджи Имамом, во время рейда на его автомобиль после того, как они выслеживали его в течение нескольких дней.

Также сообщалось, что названы самые криминальные города Израиля. В арабском секторе наблюдается целая волна убийств. В связи с этим в правительстве решили выделить дополнительные деньги для программы по борьбе с преступностью в смешанных городах, так как именно там ситуация особо тревожная. Так, было выделено 60 миллионов шекелей.