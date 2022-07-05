Ганц встретился с министрами обороны Греции и Кипра

Министр обороны Израиля прибыл в Грецию на конференцию Economist Government Roundtable, где встретился с коллегами из Кипра и Греции. Он обсудил с ними вопросы безопасности граждан, а также мир в регионе.

Министр обороны Бени Ганц встретился со своими греческими и кипрскими коллегами в кулуарах конференции Economist Government Roundtable, проходящей в Греции.

По словам Ганца, его беседа с министром обороны Кипра Хараламбосом Петридесом «охватывала проблемы, представляющие взаимный интерес в [Восточном Средиземноморье], и области сотрудничества, которые имеют решающее значение для безопасности наших граждан, а также для мира и стабильности в регионе».

После встречи с министром обороны Греции Николаосом Панагиотопулосом Ганц сказал, что они обсудили «расширение сотрудничества между военными отраслями [стран] и дополнительные вызовы, с которыми мы сталкиваемся, в первую очередь, иранскую угрозу».

Курсор ранее писал, что Ганц продвигает назначение нового главы ЦАХАЛа. Министр обороны Бени Ганц продолжает попытки назначить следующего начальника штаба Армии обороны Израиля, несмотря на то, что сейчас идет подготовка к выборам.

Также сообщалось, что Ганц приказал расследовать утечки из оборонного ведомства. После серии недавних утечек министр обороны Бенни Ганц поручил директору Службы безопасности оборонного ведомства расследовать утечки внутри оборонного ведомства и информации об операциях.