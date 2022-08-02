Ганц пригрозил всем, кто угрожает евреям в Иудее и Самарии

Министр обороны Израиля посетил барьер на границе с Иудеей и Самарией и заявил, что Государство уничтожит всех, кто решит причинить вред гражданам Израиля.

Во время осмотра зоны барьера безопасности в Иудее и Самарии министр обороны Бени Ганц предостерег от попыток причинить вред израильтянам на фоне повышенной готовности к атаке «Исламского джихада» на границе Газы.

«Наша политика ясна: те, кто хочет работать и жить в хорошем районе, получат протянутую руку», — говорит Ганц.

«Другой рукой мы будем атаковать любого, кто хочет причинить вред гражданам Израиля и совершить терроризм», — говорит он.

«Любая угроза гражданам Израиля будет встречена мощным ответом, и мы, конечно, будем готовы к любому сценарию», — добавляет Ганц.

Курсор ранее писал, что ЦАХАЛ приказал закрыть дороги в районе Газы. Израильские военные приказали закрыть несколько основных автомагистралей вдоль границы с Газой во вторник утром в качестве меры предосторожности против возможных атак из прибрежного анклава. Все потому, что несколько часов назад в Самарии был арестован высокопоставленный член палестинской террористической группировки «Исламский джихад».