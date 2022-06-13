Ганц призвал Михаэли пересмотреть транспортную реформу

В то время как израильское правительство отмечает сегодня (понедельник) год своего формирования, внутренние баталии внутри коалиции продолжаются как во внутренних коридорах, так и в СМИ.

Сегодня, во время встреч Партии труда и «Кахоль-Лаван», лидеры партий затронули тему борьбы за реформы. Бени Ганц пояснил, что хотя его партия выступает за реформу ЦАХАЛа и сельского хозяйства, «есть элементы, которые необходимы для того, чтобы укрепить жителей периферии и уменьшить наносимый им ущерб. Остановить рост цен на периферии — то, о чем думает Битон, и он борется за это».

Ганц добавил, что «к сожалению, есть политики справа и слева, которые грызут целостность коалиции и наносят ущерб ее целостности. Мы обсудим реформу и ее детали, затем мы встретимся и обсудим также сельское хозяйство и достигнем понимания, которое будет полезно для общества».

Председатель сине-белых повторил, что «уверен, что можно найти решения на благо израильской общественности».

Курсор ранее писал, что Ринави Зуаби рассказала, как полностью «потеряла веру» в лидеров коалиции. На вопрос, уйдет ли она, Зуаби сказала: «Я нахожусь в таком положении, когда у меня полное отсутствие доверия к некоторым лидерам коалиционных партий».

Также сообщалось, что Кнессет намерен повторно рассмотреть закон о правах жителей Иудеи и Самарии. Правительство готовится к очередной попытке провести голосование по закону о применении израильского законодательства к поселенцам в Иудее и Самарии. На этот раз закон пытаются единогласно провести через министерский комитет по законодательству.