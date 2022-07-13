Ганц провел беседу с министром обороны США Ллойдом Остином

Министр обороны Израиля выразил особую благодарность Ллойду Остину за его личный вклад в продвижение сотрудничества в сфере безопасности между странами, возглавляемыми Пентагоном.

Министр обороны Бенни Ганц провел беседу со своим американским коллегой, министром обороны Ллойдом Остином, в преддверии визита президента США Джо Байдена в Израиль.

Ганц проинформировал Остина о брифинге, который он проведет для Байдена, сообщает его канцелярия.

Они также поговорили об «укреплении дополнительных элементов регионального сотрудничества», говорится в заявлении.

Потенциальный военный пакт между Израилем и его арабскими союзниками, который Ганц назвал, как «MEAD — Ближневосточная противовоздушная оборона», призван соединить региональные системы ПВО для борьбы с растущим использованием Ираном беспилотников и ракет на Ближнем Востоке.

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