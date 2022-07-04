Ганц: В убийстве Абу Акле виноваты террористы

Министр обороны Израиля заявил, что израильские солдаты всегда открывают огонь только в направлении источников стрельбы. Он считает, что именно палестинских террористов стоит винить в смерти журналистки.

Министр обороны Бени Ганц считает, что в смерти палестинской журналистки Ширин Абу Акле следует винить палестинских террористов, после того как США заявили, что израильские войска, скорее всего, произвели смертельный выстрел, хотя судебно-медицинская экспертиза пули не дала результатов.

«Во время этого оперативного мероприятия, как и во многих других, сотни пуль были выпущены по войскам ЦАХАЛа, которые ответили своим огнем, только в направлении источников стрельбы», — говорит он. «Ответственность за такие события несут в первую очередь террористы, которые действуют из населенных пунктов».

Несмотря на заключение США, Ганц говорит, что «невозможно определить источник стрельбы — и поэтому расследование будет продолжено».

«Оборонное ведомство стремится к установлению истины», — добавляет он.

Он отмечает, что войска действуют, принимая все возможные меры предосторожности для защиты гражданского населения и журналистов.

«Это включает решения, касающиеся наращивания сил, операций, расследований и сотрудничества с партнерами, как, например, это сотрудничество с нашими американскими партнерами, чтобы выяснить правду», — говорит он.