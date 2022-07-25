Ганц выберет нового начальника Генштаба на следующей неделе

Министр обороны сузил круг кандидатов на пост нового начальника штаба ЦАХАЛа до двух человек — Эяля Замира и Герци Халеви. Вероятнее всего о назначении будет объявлено на следующей неделе.

Министр обороны Бени Ганц, вероятно, сделает свой выбор нового начальника штаба ЦАХАЛа на следующей неделе.

Согласно сообщению, в конце недели Ганц встретится с лидером оппозиции Биньямином Нетаниягу и бывшим начальником штаба ЦАХАЛа Гади Айзенкотом, чтобы узнать их мнение.

После этого он примет решение.

Ганц сузил круг кандидатов до Эяля Замира, бывшего заместителя начальника штаба ЦАХАЛа, который в настоящее время работает научным сотрудником в аналитическом центре Вашингтонского института, и Герци Халеви, нынешнего заместителя начальника штаба.

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