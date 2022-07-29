Ганц выступил с новой критикой в адрес Нетаниягу

Ганц отметил, что «в последние годы Государство Израиль находится в состоянии правительственной и политической нестабильности, которая влияет на жизнь каждого».

Он сказал: «Чуть более двух лет назад я предпринял попытку прекратить эту нестабильность в условиях беспрецедентного кризиса коронавируса. Это не удалось из-за человека, который ставил его личные потребности выше государства. Год назад мы снова запустили процесс и создали правительство перемен в попытке восстановить стабильность. К сожалению, правительство развалилось раньше, чем ожидалось, и сейчас мы находимся в разгаре очередной избирательной кампании, которую всем нам навязали. Нравится вам это или нет — это реальность, и мы должны с этим смириться».

Ганц также добавил: «Я знаю, что граждане Израиля устали от выборов и ссор. Люди просто хотят, чтобы здесь было установлено действующее правительство, которое позволит нам стабилизировать многолетний план системы безопасности, позволит нам снизить стоимость жизни».

Ганц ясно дал понять, что хочет объединить все партии: «С тех пор, как я занялся политикой, я старался развивать связи и поддерживать прекрасные отношения со своими друзьями из всего политического спектра — из ультраортодоксальных и арабских партий, из «Ликуда» и, конечно же, со всеми моими друзьями из партий, сформировавших последнее правительство. Моя миссия — объединить и свести всех воедино. Те, кто сидел в правительстве, и те, кто не сидел, все должны быть едиными».

Ганц также подчеркнул, что не намерен сидеть рядом с Нетаниягу. «Он уже доказал, что сеет правительственный хаос во имя личных интересов. Поэтому я намерен сделать все возможное, чтобы без него установилось широкое, стабильное и государственное правительство. Это наша задача на этих выборах,и мы должны преуспеть в этом. Ни усталость, ни отчаяние не победят — только граждане Израиля».

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