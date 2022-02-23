Ганц заявил о том, что Кахоль-Лаван продолжит бойкот правительства

Бойкот партии Кахоль-Лаван вынудил коалицию перенести голосование по ключевым законопроектам на неопределенный срок, оставив на повестке дня «деструктивный» законопроекты.

Министр обороны Бенни Ганц объявил в среду, что его фракция «Кахоль-Лаван» продолжит бойкот законодательных актов коалиции, о котором он объявил в понедельник в знак протеста против невыполнения инициатив его партии.

После заявления «сине-белых» коалиция сняла дюжину законопроектов с повестки дня Кнессета и сказала членам Кнессета, что они могут идти домой.

Коалиция решила готова «проиграть» по оставшимся в повестке дня законопроектам, так как все голосования по ним проводятся в предварительном чтении, и должны будут пройти еще три раза на пленуме, а также в комитете.

Исключения будут сделаны для трех ключевых законопроектов, которые партия считает деструктивными: два законопроекта об ограничении срока полномочий судей Верховного суда и один о формировании парламентского расследования цены, которую Израиль заплатил за подводные лодки.

«Мы с Кахоль-Лаван не пойдем на компромисс при принятии законов и решений, напрямую касающихся безопасности Израиля, мощи ЦАХАЛа, а также будущего и характера израильского общества», — сказал Ганц.

Правящая коалиция премьер-министра Нафтали Беннета была вынуждена отозвать все свои законопроекты в понедельник вечером из-за бойкота со стороны Ганца и фракции его партии по поводу пенсий для высших офицеров ЦАХАЛа.

Курсор ранее писал, что Кахоль-Лаван объявила бойкот правительству. Партия Бени Ганца недовольна тем, что правящая коалиция отказалась принимать закон о повышении пенсий для офицеров ЦАХАЛа, несмотря на то, что этот проект поддержали Лапид и Либерман.

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