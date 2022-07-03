Генпрокурор: Я склоняюсь к тому, чтобы позволить временному правительству назначить нового главу ЦАХАЛа

Ожидается, что Бахарав-Миара все же одобрит просьбу Ганца в ближайшие дни. СМИ сообщили, что генерального прокурора «не отпугнут угрозы».

По некоторым данным, генеральный прокурор Гали Бахарав-Миара склоняется к тому, чтобы удовлетворить просьбу министра обороны Бенни Ганца и дать добро на назначение нового начальника штаба Армии обороны Израиля во время работы временного правительства.

Депутат от Ликуда Йоав Киш вызвал бурную реакцию, угрожая сместить Бахарав-Миару, если она одобрит назначение во время избирательной кампании, и если его партия снова придет к власти.

По сообщениям СМИ, ожидается, что Бахарав-Миара все же одобрит просьбу Ганца в ближайшие дни. 13 канал сообщил, что генерального прокурора «не отпугнут угрозы».

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