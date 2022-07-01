Депутат от Ликуда заявил, что партии Ямина будет трудно попасть в новый Кнессет

Депутат Давид Битан потребовал от Айелет Шакед проявить максимальную лояльность партии Ликуд и ее главе Биньямину Нетаниягу.

Депутат Кнессета Давид Битан («Ликуд») заявил, что партия «Ямина», которую сейчас возглавляет Айелет Шакед, будет в очень затруднительном положении. По словам депутата, политической силе будет очень трудно преодолеть электоральный барьер, чтобы попасть в Кнессет 25 созыва.

Битан также сказал, что политическое будущее Шакед сейчас зависит от Биньямина Нетаниягу. Бывший премьер, по его словам, должен будет решить, стоит ли помогать Шакед, начать против нее кампанию или вовсе принять в «Ликуд».

Также Битан потребовал от Шакед проявить лояльность Нетаниягу.

Напомним, что Яир Лапид официально стал 14-ым премьер-министром Израиля. Согласно договоренностям, Лапид официально занял пост премьер-министра. Он намерен оставить свой отличительный след до 1 ноября, дня выборов.

Ранее курсор информировал, что новый опрос показал, что Биньямин Нетаниягу может сформировать коалицию, но с одним условием.

Курсор писал, что партиям увеличили финансирование на избирательные кампании. Комитет по надзору заявляет, что необходимо дополнительно 20 миллионов шекелей, поскольку расходы на кампанию растут.

Наша редакция сообщала, что Яир Лапид официально стал 14-ым премьер-министром Израиля. Согласно договоренностям, Лапид официально занял пост премьер-министра. Он намерен оставить свой отличительный след до 1 ноября, дня выборов.