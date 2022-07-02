СМИ: Саар может стать министром иностранных дел

Поскольку Яир Лапид занял пост премьер-министра в преддверии выборов, временный кабинет рассматривает возможность перестановки некоторых портфелей, согласно сообщению, опубликованному в пятницу.
Новостной канал 13 сообщил, что министр юстиции Гидеон Саар может перейти в министерство иностранных дел (сменив Лапида), а министр внутренних дел Айелет Шакед может занять министерство юстиции Саара.
Потенциальный переход означал бы, что министры следуют соглашению, заключенному в прошлом году в рамках первоначального коалиционного соглашения, принимая на себя роли, которые они должны были занять в августе 2023 года, когда Лапид и Нафтали Беннет поменяются премьерскими постами.
Однако, если Саар и Шакед и займут эти должности, они смогут исполнять их только временно — максимум три месяца, поскольку для назначения их постоянными министрами им потребуется одобрение Кнессета, которое вряд ли будет получено сейчас, когда коалиция находится в меньшинстве.
Беннет, который в среду объявил, что не будет баллотироваться на следующих выборах, останется в правительстве в качестве заместителя премьер-министра. Он также продолжит отвечать за иранскую политику страны.
Напомним, что Яир Лапид официально стал 14-ым премьер-министром Израиля. Согласно договоренностям, Лапид официально занял пост премьер-министра. Он намерен оставить свой отличительный след до 1 ноября, дня выборов.
Ранее курсор информировал, что новый опрос показал, что Биньямин Нетаниягу может сформировать коалицию, но с одним условием.
Курсор писал, что партиям увеличили финансирование на избирательные кампании. Комитет по надзору заявляет, что необходимо дополнительно 20 миллионов шекелей, поскольку расходы на кампанию растут.