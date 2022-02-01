Гидеон Саар: опасность для израильской демократии еще не миновала

Уходящий генеральный прокурор заявил, что его офис столкнулся с «беспрецедентными проблемами». Премьер-министр, министр иностранных дел поддерживают кандидатуру Бахарава-Миары..

Министр юстиции Гидеон Саар заявил во вторник на церемонии прощания с генеральным прокурором Авихаем Мандельблитом, что правоохранительная система столкнулась с «беспрецедентной атакой», и что опасность для израильской демократии еще не миновала.

Об этом пишет Times Of Israel.

«Вы умели отражать нападки, не снимая с себя ответственности и не обвиняя других», — сказал он. «В последнее время вы испытываете тревогу за будущее демократии в Израиле. Мы отошли от пропасти, но опасность не миновала».

«Вы выполняли эту роль ответственно, мудро, по-государственному и гуманно. Правоохранительная система подверглась беспрецедентной атаке — вы приняли на себя большую часть огня, но при этом отстояли свою профессиональную правду», — сказал Саар.

Мандельблит подвергался критике со всех сторон в течение своего шестилетнего срока полномочий, в основном в связи с расследованием и последующим судебным процессом по делу о коррупции бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

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