Гилад Эрдан написал письмо Генсекретарю ООН с просьбой отменить увольнение высокопоставленного чиновника

«Хотя Израиль поддерживает конструктивное взаимодействие с должностными лицами и агентствами ООН, мы не можем принять такие вопиющие двойные стандарты», — заявил Эрдан.

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан направил письмо Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с просьбой отменить увольнение высокопоставленного сотрудника ООН.

Сара Маскрофт, глава одного из офисов ООН, обслуживающих палестинцев, была уволена после публикации твита, в котором она осудила «неизбирательные ракетные обстрелы» палестинского Исламского джихада во время недавнего конфликта в Газе.

«Хотя мы не всегда соглашались со всеми твитами г-жи Маскрофт или ее коллег по ООН, израильское несогласие или критика были выражены нормальным образом», — пишет Эрдан в письме.

«Однако Израиль обеспокоен тем, что палестинцы возмущены твитами».

«Мы просим, чтобы вопрос о г-же Маскрофт был рассмотрен с особой тщательностью. Мы призываем УКГД и ООН отменить это прискорбное решение, которое воспринимается как награда за запугивание и угрозы», — говорит Эрдан.

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