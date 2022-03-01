Глава Еврокомиссии назвала войну в Украине моментом истины для Европы

Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евроблок выделил почти 600 миллионов долларов дополнительного финансирования Украине для того, чтобы страна могла справиться с последствиями войны.

Вторжение России в Украину — это «момент истины для Европы», и будущее континента поставлено на карту, заявила глава ЕС Урсула фон дер Ляйен.

«На карту поставлена судьба Украины, но и наша собственная судьба также находится на волоске», — заявила председатель Европейской комиссии в Европарламенте.

По ее словам, в рамках ответных мер ЕС Брюссель выделит 500 миллионов евро (560 миллионов долларов) дополнительного финансирования, чтобы помочь справиться с «гуманитарными последствиями» войны, включая поток беженцев в блок.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Россия нанесла ракетный удар по Харьковской обладминистрации. Рядом нет никакой военной инфраструктуры. Здание находится в центре города. Момент ракетного удара удалось зафиксировать на видео.

Кроме того, наш сайт писал, что российский снаряд попал в роддом в Киевской области. Российские оккупанты обстреляли частный роддом «Адонис» в поселке Бузова Киево-Святошинского района и реабилитационный центр Министерства по делам ветеранов Украины в поселке Бородянка Бучанского района Киевской области.

Еще напомним, что за четыре дня войны с РФ в Украине погибло более 100 мирных жителей.

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