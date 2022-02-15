Глава МИД Бахрейна сообщил, что наследный принц принял приглашение посетить Израиль

Салман бин Хамад аль-Халифа, который является лидером Бахрейна, уже в ближайшее время совершит ответный визит в Израиль для того, чтобы укрепить экономические связи двух стран.

Министр иностранных дел Бахрейна Абдуллатиф бин Рашид аль-Заяни сообщил израильским журналистам, что наследный принц и премьер-министр Салман бин Хамад аль-Халифа собирается посетить Израиль в ближайшем будущем.

Выступая на церемонии завершения визита премьер-министра Нафтали Беннета в страну Персидского залива, Аль-Заяни сказал: «Премьер-министр Беннет пригласил его королевское высочество кронпринца и премьер-министра посетить Государство Израиль — приглашение было принято, и визит состоится в ближайшем будущем».

Аль-Заяни также говорит, что Манама и Иерусалим договорились укреплять экономические связи, а также взаимный туризм, и будут сотрудничать в регионе, в том числе в противодействии Ирану.

Курсор ранее писал, что Беннет встретился с королем Бахрейна Аль Халифой в его дворце. Впервые в истории лидер Израиля встретился с лидером Бахрейна в Манаме. В ходе переговоров Беннет заявил, что прибыл в Бахрейн «с духом доброй воли» и заявил, что намерен сделать все для того, чтобы укрепить сотрудничество с союзным государством.

Кроме того, Беннет обещает помочь Бахрейну в борьбе с Ираном. Премьер-министр Нафтали Беннет, который пребывает сейчас в знаменательной поездке в Бахрейн, заявил местной газете в интервью, что Израиль будет противостоять Ирану и его ставленникам в регионе и помогать своим союзникам.

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