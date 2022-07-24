Глава МИД Латвии: Украине нужно больше HIMARS и современного оружия, чтобы остановить войну

По мнению Адама Смита, главы комитета по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США и их партнеры могут предоставить Украине 25-30 систем HIMARS и других реактивных систем залпового огня.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в начале шестого месяца российского вторжения выступил с заявлением, в котором призвал предоставить более современное оружие Украине.

«Прошло пять месяцев после вторжения россии* в Украину, а Украина продолжает воевать, нам нужно продолжать поддерживать ее, вместо пустых разговоров нам нужно больше HIMARS и других современных систем вооружения, чтобы остановить войну», — написал Ринкевич в Twitter.

22 июля США официально объявили о новом пакете военной помощи Украине в виде четырех HIMARS и 580 беспилотников.

В общей сложности США и их партнеры и союзники обязались предоставить Украине более 20 систем залпового огня HIMARS, заявил 20 июля генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов.

Двенадцать HIMARS уже находятся на территории Украины.

«Курсор» писал, что Израиль опасается серьезного дипломатического кризиса с рф. Израильские чиновники всерьез опасаются, что намерение россии запретить деятельность Еврейского агентства может перерасти в крупный дипломатический инцидент.

Ранее редакция сообщала, что Израиль официально обратился к властям россии, требуя объяснений касательно судебного расследования, которое начало министерством юстиции в отношении Еврейского агентства «Сохнут».

«Курсор» информировал, что Еврейское агентство тайно планирует переехать из россии в Израиль. «Сохнут» тайно запустил план по переносу своей деятельности из россии* в Израиль и дистанционному управлению процессом репатриации.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!