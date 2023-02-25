Глава Пентагона позвонил Галанту: просил снизить «напряженность» на Западном берегу

Глава Пентагона Ллойд Остин недавно позвонил министру обороны Израиля Йоаву Галанту и призвал его снизить напряженность на Западном берегу после проведения операции ЦАХАЛа в Шхеме.

Об этом пишет «Іisraelinfo«.

В то же время, Остин подтвердил приверженность США к безопасности Израиля и его праву защищать своих граждан от терроризма. По его словам, США выразили озабоченность по поводу числа жертв среди палестинцев в результате операции в Шхеме, и администрация Байдена заявила о глубокой озабоченности высоким уровнем насилия на территориях.

Как пишет издание, арабские и американские дипломаты прилагают усилия, чтобы предотвратить ухудшение ситуации на территориях и не допустить выхода ее из-под контроля. Единственным имеющимся механизмом они считают переговоры между ПА и Израилем, однако возможность влияния ФАТХа на террористические группировки неясна. Кроме боевиков ФАТХа, в «Львином логове» также состоят активисты «ХАМАСа», «Исламского джихада» и «Народного фронта Освобождения Палестины».

Напомним, в воскресенье, 26 февраля, в Иордании в преддверии праздника Рамадан состоится экстренный саммит в попытке остановить эскалацию между Израилем и палестинскими арабами. Саммит был инициирован Соединенными Штатами, Иорданией и Египтом. В нем примут участие палестинские арабы и, возможно, представители Израиля. Ожидается, что стороны попытаются смягчить позицию Палестинской администрации и представить ее в практическом виде, чтобы убедить лидеров ПА в возможности перемен.

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