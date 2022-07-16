МИД Италии: Украина может лишиться оружия из-за отставки Марио Драги

В случае роспуска итальянского правительства, министры не смогут принимать многие важные решения, такие как выделение дополнительных вооружений Украине, помощь бедным семьям во время экономического кризиса, переговоры о закупках газа и создание резервов на случай, если россия прекратит поставки.

Поставки оружия в Украину могут быть прерваны из-за отставки премьер-министра Италии Марио Драги. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо рассказал о возможных последствиях и проблемах.

Министр иностранных дел пояснил, что в случае роспуска итальянского правительства чиновники продолжат работу до выборов, но с ограниченными полномочиями. В результате министры не смогут принимать многие важные решения, такие как выделение дополнительных вооружений Украине, помощь бедным семьям во время экономического кризиса, переговоры о закупках газа и создание резервов на случай, если россия* прекратит поставки.

«Русские празднуют падение еще одного западного правительства. Сейчас я сомневаюсь, что мы сможем отправить оружие, и это одна из многих серьезных проблем. Если правительство падет в среду, мы не сможем заключить новые энергетические контракты, а это серьезный вопрос, потому что мы приближаемся к зиме», — сказал Луиджи Ди Майо.

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