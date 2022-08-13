Главнокомандующий ВСУ: Пятая часть российских войск в Украине уже уничтожена

Об этом в Телеграме сообщил сам Залужный по итогам телефонного разговора с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.
Он отметил, что поддерживает постоянный диалог с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. И сегодня они в очередной раз сверили оценки потерь россиян в этой войне.
Залужный проинформировал своего американского коллегу об оперативной обстановке, в частности подчеркнул, что активные боевые действия сегодня продолжаются на 1300 км фронта.
Главнокомандующий подчеркнул, что Украина очень нуждается в усилении артиллерийского огня, и снова обратился с этим вопросом к международным партнерам.
Ранее редакция нашего портала сообщала, что россия мобилизует на войну в Украине технику и боеприпасы с Дальнего Востока.
Кроме того, Курсор писал, что генерал рассказал, когда в Украине закончится горячая фаза войны.
Еще напомним, что посол Польши рассказал, как ВСУ могли бы предотвратить трагедию в Мариуполе.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!