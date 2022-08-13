Главнокомандующий ВСУ: Пятая часть российских войск в Украине уже уничтожена

Войска рф* несут значительные потери, прежде всего в живой силе. Как отметил главнокомандующий ВСУ, Валерий Залужный пятая часть подразделений вс рф, вовлеченных в боевые действия в Украине, уже разгромлена.

Об этом в Телеграме сообщил сам Залужный по итогам телефонного разговора с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Он отметил, что поддерживает постоянный диалог с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. И сегодня они в очередной раз сверили оценки потерь россиян в этой войне.

Залужный проинформировал своего американского коллегу об оперативной обстановке, в частности подчеркнул, что активные боевые действия сегодня продолжаются на 1300 км фронта.

Главнокомандующий подчеркнул, что Украина очень нуждается в усилении артиллерийского огня, и снова обратился с этим вопросом к международным партнерам.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что россия мобилизует на войну в Украине технику и боеприпасы с Дальнего Востока.

Кроме того, Курсор писал, что генерал рассказал, когда в Украине закончится горячая фаза войны.

Еще напомним, что посол Польши рассказал, как ВСУ могли бы предотвратить трагедию в Мариуполе.