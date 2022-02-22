В Станице Луганской идут боевые действия

В Станице Луганской, на Донбассе, идут боевые действия.
Об этом сообщили на телеграм-канале «Реальная война».
Очевидец снял на видео то, что происходит.
Ранее Курсор сообщал, что депутат Госдумы РФ заявил, что вся Украина «будет российской».
Также редакция нашего сайта писала, что в Украине призвали разорвать дипломатические отношения с Россией. Народный депутат Украины написал, что во время заседания Совбеза РФ стало ясно, что войну в Луганской и Донецкой областях Россия видит актом торгов с США. При этом Кремль продолжит пытаться давить на Вашингтон. Войска на границе с Украиной останутся.
Еще напомним, что Путин вводит российские войска в Украину после признания «ДНР» и «ЛНР». Президент России Владимир Путин отдал приказ о размещении войск в двух оккупированных регионах на востоке Украины после признания их независимости в понедельник, что усугубило кризис, который, как опасается Запад, может привести к большой войне.
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