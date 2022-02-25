В Ровно российские оккупанты ракетами обстреляли аэропорт

Россия продолжает обстреливать Украину ракетами. При чем под обстрел попадают не только восточные, северные и южные области страны, но и Запад.

Утром в пятницу 25 февраля российские оккупанты обстреляли местный аэропорт ракетами. Так, во взлетную полосу попали две ракеты.

Как рассказал городской глава Ровно Александр Третьяк, значительного ущерба этот ракетный удар не нанес.

Напомним, что в четверг в 5:30 утра президент РФ Владимир Путин заявил, что начинает «военную операцию» в Украине. Были обстреляны многие города Украины. Сообщается, что россияне даже применили ракеты «Калибр».

Ранее Курсор сообщал, что военные РФ, которые смогли захватить Чернобыльскую зону, направились в сторону Киева. Украинские защитники встретили их под пгт Иванков. Пришлось подорвать мост, чтобы не дать оккупантам пройти.

Кроме того, редакция нашего портала писала, что Россия ударила по Киеву ракетами, из-за попадания ВПН вспыхнула многоэтажка.

Еще напомним, что совет ЕС согласовал дополнительные санкции против России.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.