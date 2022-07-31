Иран готов к подписанию ядерного соглашения

В правительстве Ирана подтвердили, что ядерное соглашение может быть подписано в ближайшем времени при условии «минимальных урегулирований».

Иран принял предложение министра иностранных дел Жозепа Борреля, который стремится спасти соглашение 2015 года с Сирией и хочет быстрого подписания соглашения, заявил в правительстве Ирана.

«Мы поделились своими идеями как по существу, так и по форме, чтобы подготовить почву для быстрого завершения сделки», — сказал Багра Хани. «Мы готовы подписать соглашение с минимальными урегулированиями, другая сторона должна быть готова сделать то же самое».

Ранее Курсор писал, что Моссад похитил и допросил высокопоставленного офицера КСИР. Иранский офицер сказал во время допроса, что сожалеет о том, что работает в КСИР. Он занимается передачей террористам Хизбаллы различных вооружений.

Кроме этого, в Турции рассказали, кто руководил иранскими террористами в Стамбуле. По информации турецких спецслужб, террористы уже внимательно осмотрели отель, где остановились израильтяне, намеченные для ликвидации, и сделали фотографии внутри отеля для подготовки к операции.

Также сообщалось, что США осудили главу Ирана за нападки в сторону Запада. Представитель США по борьбе с антисемитизмом Дебора Липштадт раскритиковала верховного лидера Ирана Али Хаменеи за пост в Twitter, что западные державы являются «мафией, контролируемой сионистскими торговцами».