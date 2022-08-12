Обыск в поместье Трампа: искали секретные файлы о ядерном оружии

ФБР провело в понедельник обыск в доме Трампа, изъяв секретные документы, которые, возможно, связаны с ядерным оружием. При этом Трамп заявил, что не будет возражать против обнародования результатов обыска.

В поместье Дональда Трампа агенты ФБР искали секретные документы, связанные с ядерным оружием.

Об этом сообщила газета The Washington Post.

Подробности обыска в доме 45-го президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде в начале недели стали самой обсуждаемой темой.

В четверг американские СМИ сообщили, что среди бумаг, которые искали агенты во время обыска, были секретные документы, но не уточнили, что именно было изъято во время обыска в понедельник.

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд заявил в четверг, что он «лично одобрил» рейд в поместье Трампа во Флориде и, что является весьма необычным шагом, потребовал обнародовать ордер, оправдывающий обыск.

Отметив, что «этические обязательства» не позволяют ему подробно рассказать о причинах рейда, Гарланд сказал, что попросил судью во Флориде снять секретность с ордера, поскольку Трамп публично подтвердил факт обыска и «в этом вопросе есть значительный общественный интерес».

Трамп до сих пор отказывался раскрывать содержание ордера, но поздно вечером в четверг заявил, что не будет возражать против его оглашения.

«Я не только не буду возражать против обнародования документов… Я иду на шаг дальше, поощряя немедленное обнародование этих документов», — написал Трамп на своем сайте Truth Social, аналоге социальных сетей.

По данным американских СМИ, обыск, возможно, связан с некорректным обращением с секретными документами, которые были доставлены в Мар-а-Лаго после того, как Трамп покинул Белый дом в январе 2021 года.

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