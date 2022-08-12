Вошли в раж: Иран закажет еще три версии российского спутника

Представитель правительства Ирана Али Бахадори Джахроми заявил, что страна планирует заказать у россии* еще три версии спутника «Хайям» в сотрудничестве с иранскими учеными.

В своем твите в четверг он сказал, что процесс стабилизации спутника, названного «Хайямом» в честь персидского эрудита XII века, прошел успешно.

Он добавил, что иранские компании смогут использовать его изображения и данные в различных областях.

Поскольку отечественные попытки Ирана вывести спутники на орбиту в значительной степени потерпели неудачу из-за его технологических ограничений, россия согласилась построить и запустить спутник наблюдения за Землей «Канопус-V», который может различать объекты размером до 3,9 футов (1,2 метра) на поверхности Земли. Стоимость спутника составила около 40 миллионов долларов, и переговоры о сделке велись почти четыре года.

Россия запустила спорный спутник «Хайям» из серии «Канопус-V» в космос во вторник, 9 августа, со своей космической станции Байконур в Казахстане, как и планировалось.

Спутник вызвал споры на прошлой неделе, когда The Washington Post процитировала двух представителей западных служб безопасности, заявивших, что москва намерена использовать космическую платформу в течение нескольких месяцев или дольше, чтобы усилить свое наблюдение за военными целями для своей войны в Украине.

Как ранее писал Курсор, Соединенные Штаты считают, что российские войска начали обучение в Иране использованию боевых беспилотников, произведенных Исламской Республикой.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!