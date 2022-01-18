Иран: США пора принять решение о снятии санкций

Иран заявляет, что США пора принять политические решения для решения ключевых остающихся вопросов на ядерных переговорах.

Иран заявил в понедельник, что США пора принять политические решения для решения ключевых оставшихся вопросов, включая снятие санкций, на переговорах, направленных на возрождение ядерной сделки 2015 года.

Об этом пишет Arutz Sheva.

«Остались важные и ключевые вопросы, которые требуют конкретных политических решений», — сказал представитель министерства иностранных дел Саид Хатибзаде на своей еженедельной пресс-конференции, как цитирует AFP.

«Вашингтон, в частности, должен объявить о своих решениях по снятию санкций и оставшимся вопросам», — добавил он.

«Если это произойдет… мы достигнем прочного, надежного соглашения в хорошем темпе».

Иран постепенно снижает уровень соблюдения ядерной сделки 2015 года, которую он подписал с мировыми державами, в ответ на выход бывшего президента США Дональда Трампа из соглашения в мае 2018 года.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что США предупреждает Иран о последствиях в случае нападения на американцев. «Мы будем работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы сдерживать и реагировать на любые атаки, совершенные Ираном», — сказал Салливан. «Если Иран нападет на кого-то из наших граждан, включая любого из 52 человек, названных вчера, он столкнется с серьезными последствиями».

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