Иссави Фрей объявил, что не будет участвовать в выборах

Депутат Иссави Фрей, который в прошлом правительстве был в составе партии МЕРЕЦ, официально заявил, что не будет участвовать в выборах ни от одной из партий.

Депутат Кнессета Иссави Фрей объявил, что не будет баллотироваться в Кнессет на предстоящих выборах во время интервью ШаббаТарбут в субботу.

Ранее стало известно, что политик перенес инсульт и еще не знает, позволит ли ему здоровье участвовать в предвыборной гонке.

Фрей долгое время был членом партии МЕРЕЦ и преданным членом правительства.

Курсор ранее писал, что новый опрос показал, сможет ли Нетаниягу сформировать коалицию. Осталось четыре месяца до начала выборов в Кнессет 25-го созыва. Согласно последнему политическому опросу, оппозиционный блок, возглавляемый Биньямином Нетаниягу, получит 59 мест, что помешает ему восстановить свою политическую власть.

Также сообщалось, что Бен-гвир заявил, что пока левые объединяются, у правых все наперекосяк. Бен-Гвир считает, что нужно разработать схему объединения, чтобы составить конкуренцию левым партиям. Он предложил провести внешнее исследование, чтобы изучить предпочтительную структуру для совместного выдвижения правых партий.

Кроме того, Нетаниягу пытается завлечь Ашкенази в Ликуд. Неназванный бизнесмен, входящий в ближайшее окружение лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу, сделал неожиданное предложение бышему начальнику Генерального штаба Габи Ашкенази.