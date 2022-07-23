Иссави Фрей призывает МЕРЕЦ к слиянию с Аводой

Эсави Фрей говорит, что партии должны перестать жить прошлым. Зехава Гальон, которуюю поддерживает Фрей в предстоящей гонке за лидерство в партии, также призвал фракции объединиться перед выборами

Министр регионального сотрудничества Иссави Фрей заявил в субботу, что его партия должна объединиться с Аводой, чтобы обеспечить выживание левых политических сил.

Ранее в этом месяце Фрей объявил, что не будет участвовать в предстоящих выборах, положив конец почти десятилетнему пребыванию в левой партии МЕРЕЦ.

Выступая на культурном мероприятии в северном городе Бака аль-Гарбия, Фрей сказал, что две партии должны объединиться.

«Нам нужно объединить партию «Авода» с партией «МЕРЕЦ». Нам нужна левая партия, которая не борется за свою жизнь, которая перестала жить прошлым», — сказал Фрей.

«В буквах [обозначающих названия отдельных партий на бюллетенях для голосования] нет никакой святости. Те, кто освящает эти буквы, умрут вместе с ними», — сказал он.

Фрей является сторонником кандидатуры бывшего председателя МЕРЕЦ Зехавы Гальон, которая объявила о своем возвращении в политическую жизнь и участии в праймериз Мерец перед выборами 1 ноября.

Курсор ранее писал, что новый опрос показал, сможет ли Нетаниягу сформировать коалицию. Осталось четыре месяца до начала выборов в Кнессет 25-го созыва. Согласно последнему политическому опросу, оппозиционный блок, возглавляемый Биньямином Нетаниягу, получит 59 мест, что помешает ему восстановить свою политическую власть.

Также сообщалось, что Бен-гвир заявил, что пока левые объединяются, у правых все наперекосяк. Бен-Гвир считает, что нужно разработать схему объединения, чтобы составить конкуренцию левым партиям. Он предложил провести внешнее исследование, чтобы изучить предпочтительную структуру для совместного выдвижения правых партий.

Кроме того, Нетаниягу пытается завлечь Ашкенази в Ликуд. Неназванный бизнесмен, входящий в ближайшее окружение лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу, сделал неожиданное предложение бышему начальнику Генерального штаба Габи Ашкенази.