Иссави Фрей рассказал, останется ли он в политике

Министр регионального сотрудничества Израиля заявил что не знает, останется ли он в политике на фоне распада правительства или нет. Не так давно он перенес инсульт, и это может сыграть решающим фактором.

Министр регионального сотрудничества Иссави Фрей сообщил Армейскому радио, что он еще не решил, будет ли он снова баллотироваться на следующих выборах, которые должны состояться осенью этого года.

Фрей долгое время был членом партии МЕРЕЦ и преданным членом правительства, стремившимся предотвратить его падение. Однако в начале этого года он перенес инсульт, что может повлиять на процесс принятия им решения.

Курсор писал, что гендиректор Ямины ответила, готова ли партия войти в правительство Нетаниягу. Генеральный директор «Ямины» заявила, что ее партия стремится избежать дальнейшего политического тупика.

Председатель МЕРЕЦ сказал, кто виноват в распаде коалиции. Министр здравоохранения Ницан Горовиц, возглавляющий партию МЕРЕЦ, отреагировал на решение о роспуске правительства.

Ранее наш сайт писал, что стало известно, почему Беннет решил распустить правительство. Премьер-министр Нафтали Беннет, который сегодня (во вторник) принял решение распустить Кнессет и пойти на выборы, рассматривает возможность уйти из политической жизни и не участвовать в выборах в Кнессет 25-го созыва.

Также бывший премьер-министр, лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу пообещал, что «Ликуд» возглавит следующее правительство Израиля.