Избирательная комиссия отклонила петицию Ликуда против Лапида

Центральная избирательная комиссия отклонила петицию партии «Ликуд», в которой утверждалось, что премьер-министр Яир Лапид использовал свою официальную платформу для участия в предвыборной политике.

В частности, «Ликуд» пытался заставить офис премьер-министра в социальных сетях удалить речь новоиспеченного премьер-министра Лапида, произнесенную 2 июля, в которой упоминалась политика и содержалась фраза «только вместе мы победим».

Отклоняя ходатайство, судья Ицхак Амит — судья Верховного суда, возглавляющий комитет, — призвал партии избегать использования государственных органов в политических целях в преддверии выборов 1 ноября.

Курсор ранее писал, что Лапид предложил Беннету должность министра иностранных дел. Нафтали Беннет в понедельник получил предложение от Лапида стать министром иностранных дел. По предварительным данным, Беннет отказался от должности.

Также сообщалось, что 35% израильтян выступают за единый блок от Яадут а-Тора и ШАС. До выборов осталось 100 дней, а в право-религиозном лагере пока нет единства. «Дегель а-Тора» хочет отделиться от «Агудат Исраэль», хотя это существенно понижает их шансы на выход в правительство.

Кроме того, Гилад Шарон претендует на место в списке Ликуда на праймериз на следующей неделе. Партия Ликуд проведет свои праймериз 3 августа, и Гилад Шарон, сын покойного премьер-министра Ариэля Шарона, объявил, что будет баллотироваться в список партии.