Израиль благодарит Австралию за полное объявление ХАМАС террористической организацией

В четверг Австралия заявила, что вносит всю группировку ХАМАС в свой список запрещенных террористических организаций, сообщила министр внутренних дел Карен Эндрюс.
Военное крыло ХАМАС, Бригады Изз аль-Дин аль-Кассам, входит в список террористических организаций с 2003 года.
Эндрюс направил письма правительствам штатов с просьбой как можно скорее завершить включение ХАМАС в список.
«Взгляды ХАМАС и других экстремистских групп, включенных сегодня в список, вызывают глубокую тревогу, и в Австралии нет места таким взглядам», — сказал Эндрюс.
«Жизненно важно, чтобы наши законы были направлены не только против террористических актов и террористов, но и против организаций, которые планируют, финансируют и осуществляют эти акты», — добавила она.
Ранее Курсор сообщал, что ХАМАС пригрозил «жестким» ответом на беспорядки в Иерусалиме.
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