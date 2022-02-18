Израиль благодарит Австралию за полное объявление ХАМАС террористической организацией

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид поблагодарил посла Австралии в Израиле Пола Гриффитса за то, что он назвал «значительным шагом» в международных усилиях Израиля по борьбе с террористическими организациями.

В четверг Австралия заявила, что вносит всю группировку ХАМАС в свой список запрещенных террористических организаций, сообщила министр внутренних дел Карен Эндрюс.

Военное крыло ХАМАС, Бригады Изз аль-Дин аль-Кассам, входит в список террористических организаций с 2003 года.

Эндрюс направил письма правительствам штатов с просьбой как можно скорее завершить включение ХАМАС в список.

«Взгляды ХАМАС и других экстремистских групп, включенных сегодня в список, вызывают глубокую тревогу, и в Австралии нет места таким взглядам», — сказал Эндрюс.

«Жизненно важно, чтобы наши законы были направлены не только против террористических актов и террористов, но и против организаций, которые планируют, финансируют и осуществляют эти акты», — добавила она.

Ранее Курсор сообщал, что ХАМАС пригрозил «жестким» ответом на беспорядки в Иерусалиме.

Кроме того, мы писали, что Израиль пригрозил ХАМАСу операцией Страж стен-2.

Еще напомним, что высокопоставленный представитель ХАМАС: Израиль становится все слабее и слабее.

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