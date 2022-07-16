Израиль заморозил решение о допуске еще 1500 рабочих из Газы

«Террористическая группировка ХАМАС несет ответственность за все, что делается в секторе Газа и исходит из него в сторону государства Израиль, и она будет нести ответственность за последствия», — говорится в заявлении.

Израиль приостановил принятие решения о расширении квоты разрешений на работу для палестинцев Газы до 15 500, после того как террористы из прибрежного анклава запустили четыре ракеты в сторону южного Израиля.

Военный представитель Израиля по связям с палестинцами объявил во вторник, что к квоте будет добавлено еще 1500 разрешений.

Но после ракетных обстрелов министр обороны Бенни Ганц решил заморозить этот шаг, говорится в сообщении COGAT.

Ранее наш сайт сообщал, что в Петах-Тикве парализованная женщина несколько дней оставалась одна с умершим мужем. Несколько дней тело 56-летнего мужчины, жителя Петах-Тиквы, разлагалось, пока рядом находилась его парализованная жена.

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