Израиль заплатит 5 тыс. долларов филиппинским нелегалам, покидающим Израиль

В начале 10-х годов МВД стало принудительно выселять филиппинских матерей с детьми. Хотя депортация производилась совершенно законно, против этой практики поднялось целое «левое восстание».

Управление по делам репатриации и регистрации населения при МВД проводит «акцию», которая действует до ноября. Нелегально проживающим в стране филлипинским семьям выплатят 5000, если такая семья добровольно согласится покинуть страну.

Общественные активисты из ультралевых организаций устраивали демонстрации против «депортации детей» и подбивали учеников тех школ, в которых учатся юные филиппинцы, устраивать акции протеста в их защиту.

Все это стало одним из направлений борьбы левых кругов против правительства «Ликуда» и его попыток добиться поставленных задач, в частности, наладить борьбу с нелегалами.

Ранее редакция нашего сайта сообщала, что израильские чиновники считают, что ночное столкновение в Газе не приведет к эскалации конфликта.

Кроме того, Курсор писал, что ХАМАС обвинил Израиль в запугивании невинных людей.

Еще напомним, что ЦАХАЛ нанес удары по Газе в ответ на ночной ракетный обстрел.