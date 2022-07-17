Канадские парламентарии просят правительство объяснить передачу турбины для «Северного потока»

Депутаты заявляют, что они обеспокоены тем, что это создаст прецедент отступления от санкций в то время, когда россия* использует газ в качестве оружия, называя это «пощечиной для украинцев».

Комитет по иностранным делам Палаты общин Канады решил попросить двух министров объяснить решение правительства предоставить Германии турбину для российского газопровода «Северный поток — 1», несмотря на санкции.

Комитет решил потребовать объяснений от министра иностранных дел Мелани Джоли и министра природных ресурсов Джонатана Уилкинсона. Их просят провести такую встречу до 22 июля, в зависимости от их рабочих графиков.

На встречу также будут приглашены посол Украины Юлия Ковалева, посол Германии Сабина Спарвассер, посол ЕС Мелита Габрич и представители Конгресса украинских канадцев.

В своем аргументе депутаты заявляют, что они обеспокоены тем, что это создаст прецедент отступления от санкций в то время, когда россия* использует газ в качестве оружия, называя это «пощечиной для украинцев» в момент тяжелого испытания.

«Важно действовать решительно. Если мы этого не сделаем, россия только усилит давление», — прокомментировал консервативный Гарнет Гениус.

Ранее редакция Курсора сообщала, что россия пригрозила швейцарской газете судом за фото путина в образе клоуна. На одной фотографии владимир путин изображен с клоунским носом и лицом цвета радуги, а на другой — президент Украины Владимир Зеленский в образе супергероя, похожего на Капитана Америку.

Кроме того, наш сайт писал, что американский философ прокомментировал одно из самых громких заявлений путина.

Еще напомним, что путину угрожают «еврейским проклятием» после ракетного удара по Днепру.