Американский философ прокомментировал одно из самых громких заявлений путина

По его мнению, война в Украине обернулась для россии «практически катастрофой». Так, рф потеряла уже треть группировки, которую подготовила для войны.

Глава рф владимир путин не так давно сказал, что россия* якобы в Украине «ничего не начинала». Эти слова прокомментировал известный американский философ и футуролог Фрэнсис Фукуяма. По его словам, это блеф.

Об этом Фукуяма заявил в интервью изданию DW.

Он заявил, что россия сейчас, скорее всего, испытывает острую нехватку личного состава. Он сослался на независимых экспертов, которые отмечали дефицит людей в армии россии.

Фукуяма предположил, что россияне потеряли примерно треть личного состава, который был первоначально собран для так называемой «спецоперации» в Украине.

Он уверен, что война в Украине обернулась для россии настоящей катастрофой. Так, армия россии добилась лишь незначительного прогресса за два месяца после того, как начали концентрировать силы на Донбассе.

Ранее редакция нашего сайта писала, что семья британца, умершего в плену у «ДНР», обвинила в случившемся россию.

Еще напомним, что военный эксперт предупреждает о массированном ракетном ударе по Украине.

Также Курсор сообщал, что в рф стремительно растёт число суицидов среди военнослужащих, вернувшихся с войны в Украине.