Россия пригрозила швейцарской газете судом за фото путина в образе клоуна

На одной фотографии владимир путин изображен с клоунским носом и лицом цвета радуги, а на другой — президент Украины Владимир Зеленский в образе супергероя, похожего на Капитана Америку.

Российское посольство в Швейцарии было возмущено статьей в швейцарской газете и пригрозило подать в суд. Причиной стало то, что глава рф владимир путин был изображен в виде карикатуры на клоуна, лицо которого раскрашено в цвета радуги. Дипломаты также были оскорблены тем, что в той же статье Зеленский был представлен как супергерой.

Возмущение вызвала публикация швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung от 25 июня. Автор, Марит Лангшвагер, написала материал о мемах военного времени и опубликовала несколько карикатур и картинок, которые уже давно были опубликованы в социальных сетях.

Российское посольство было очень возмущено этим и написало длинное письмо, в котором говорилось, что оно оставляет за собой право обратиться в правоохранительные органы по поводу этой и «возможных будущих публикаций клеветнического и оскорбительного характера в отношении ведущих российских чиновников».

Ранее редакция нашего сайта писала, что британский пленный Пол Ури умер в плену у боевиков ДНР. Военнопленный Пол Ури, находившийся с апреля в плену на территории так называемой ДНР, умер. Причины его смерти требуют проведения дополнительного расследования со стороны международных организаций по правам человека.

Кроме того, Курсор сообщал, что военный эксперт предупреждает о массированном ракетном ударе по Украине. По словам полковника запаса ВСУ, военного эксперта Олега Жданова, сегодня, 15 июля, возможны массированные ракетные обстрелы территории Украины. Россияне могут обстрелять украинские средства ПВО.

Еще напомним, что в рф стремительно растёт число суицидов среди военнослужащих, вернувшихся с войны в Украине. Российские военнослужащие, которых временно отпустили с войны домой, начали массово совершать суицид. Преимущественно сводят счеты с жизнью молодые солдаты.