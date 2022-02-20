Канцлер Германии: Настал момент истины для сделки с Ираном

Канцлер Германии Олаф Шольц призывает Иран сделать выбор и спасти сделку 2015 года с мировыми державами, так как сделка, по его мнению, готова к подписанию.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в субботу, что «сейчас настал момент истины», который должен определить, можно ли спасти ядерную сделку Ирана с мировыми державами от 2015 года.

Он призвал иранское руководство сделать выбор.

Шольц заявил участникам ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности, что за последние 10 месяцев ядерные переговоры по Ирану прошли долгий путь, и «все элементы для завершения переговоров находятся на столе».

«Сейчас у нас есть возможность достичь соглашения, которое позволит отменить санкции», — сказал Шольц. «В то же время, если мы не преуспеем в этом очень быстро, переговоры грозят провалиться».

«У иранского руководства сейчас есть выбор», — сказал канцлер. «Сейчас настал момент истины».

Иран постепенно снижает уровень соблюдения ядерной сделки 2015 года, которую он подписал с мировыми державами в ответ на выход бывшего президента США Дональда Трампа из соглашения в мае 2018 года.

Он провел несколько раундов непрямых переговоров с администрацией Байдена о возможном возвращении к соглашению.

В четверг официальный представитель США заявил, что ядерная сделка возможна в течение нескольких дней, если Иран «проявит серьезность».

Курсор ранее писал, что США заявили, что ядерное соглашение возможно в течение нескольких дней, если Иран «проявит серьезность». Соединенные Штаты заявили в четверг, что был достигнут «существенный прогресс» во время переговоров в Вене по спасению ядерной сделки с Ираном, считая, что соглашение может быть достигнуто в течение нескольких дней, если Иран «проявит серьезность» в этом вопросе.

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