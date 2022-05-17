Кнессет продвигает законопроект, направленный на создание безвиза с США

Израильское правительство стремится присоединиться к безвизовой программе США, однако для этого понадобится время. По прогнозам, безвизовый режим с США появится в 2023 году.

Кнессет продвигает законодательство, необходимое для вступления Израиля в программу безвизового режима США.

Законопроект, принятый в первом чтении, предоставляет властям США ограниченный доступ к израильским уголовным делам для рассмотрения запросов на получение визы. Это один из нескольких законодательных актов, которые страны должны принять, чтобы присоединиться к программе VWP.

«Еще один шаг к получению виз в США», — написал в Твиттере министр иностранных дел Яир Лапид. «Спасибо министру Айелет Шакед за ее упорную работу над этим вопросом».

Это событие — лишь первый шаг в процессе, поскольку законодательство должно пройти еще три чтения. Кроме того, остаются гораздо более серьезные препятствия — снижение процента отказов в выдаче виз ниже трех процентов и гарантия взаимного обращения с американцами палестинского происхождения на израильских пограничных переходах.

Власти США и Израиля выразили надежду, что Израиль присоединится к VWP в 2023 году.