Кнессет продвигает законопроект, направленный на создание безвиза с США

Кнессет продвигает законодательство, необходимое для вступления Израиля в программу безвизового режима США.
Законопроект, принятый в первом чтении, предоставляет властям США ограниченный доступ к израильским уголовным делам для рассмотрения запросов на получение визы. Это один из нескольких законодательных актов, которые страны должны принять, чтобы присоединиться к программе VWP.
«Еще один шаг к получению виз в США», — написал в Твиттере министр иностранных дел Яир Лапид. «Спасибо министру Айелет Шакед за ее упорную работу над этим вопросом».
Это событие — лишь первый шаг в процессе, поскольку законодательство должно пройти еще три чтения. Кроме того, остаются гораздо более серьезные препятствия — снижение процента отказов в выдаче виз ниже трех процентов и гарантия взаимного обращения с американцами палестинского происхождения на израильских пограничных переходах.
Власти США и Израиля выразили надежду, что Израиль присоединится к VWP в 2023 году.
Курсор ранее писал, что Шакед и Ганц враждуют из-за законопроекта о равенстве. Министр внутренних дел Айелет Шакед раскритиковала своих партнеров по коалиции за предложение изменений в Основной закон. Министр обороны Бени Ганц заявил, что внесет законопроект о равенстве в министерский комитет по законодательству в воскресенье.
Также сообщалось, что Беннет заявил: «Я призываю Нетаниягу опомниться и поддержать закон для бойцов ЦАХАЛа». Беннет заявил, что он понимает, почему Айман Удэ выступает против закона «Об учебе», который предоставляет стипендии выпускникам боевых частей. Однако он не знает, почему Нетаниягу присоединился к нему вопреки закону.