Коалиция может вынести законопроект, запрещающий лицу, находящемуся под следствием, быть премьер-министром

Этот давно обсуждаемый законопроект, по мнению многих, направлен лично против бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

В преддверии финального голосования по роспуску Кнессета коалиция, как сообщают, стремится вынести на голосование законопроект, запрещающий обвиняемым политикам формировать правительство.

Согласно новостям 12 канала, законопроект может быть вынесен на голосование уже сегодня, при этом партия «Ямина» уходящего премьер-министра Нафтали Беннета позволит своим членам голосовать по своему усмотрению.

Некоторые члены партии, как полагают, обеспокоены законопроектом, поскольку считают, что он будет рассматриваться как направленный лично против Нетаниягу, чтобы запретить ему вернуться к власти.

Ранее Курсор писал, что Моше Гафни пытается сформировать правительство до роспуска Кнессета. Лидер партии «Яадут а-Тора» сейчас активно проводит встречи с депутатами для того, чтобы сформировать альтернативное правительства до его роспуска на следующей неделе.

Кроме этого, телевизионные опросы показывают, что следующие выборы ничего не изменят. Три израильских телеканала провели собственные опросы и выяснили, что если бы выборы состоялись сегодня блок Нетаниягу получил бы 59 или 60 мест, чего не хватает для формирования правительства.