«Конечно, не блеф»: в россии снова пригрозили ядерным ударом

Бывший президент рф* дмитрий медведев заявил во вторник, что москва имеет право защищаться с помощью ядерного оружия, если ее вытолкнут за пределы ее возможностей, и что это «конечно, не блеф».

Медведев, заместитель председателя совета безопасности россии, также предупредил, что москва имеет право реагировать «без особых консультаций», поскольку напряженность в отношениях с Западом растет из-за референдумов, проводимых на больших участках оккупированной россией территории Украины.

В последние месяцы медведев регулярно выступал с агрессивными заявлениями в адрес Запада и Украины, подчеркивая, что он превратился из явно прозападного либерализатора на посту президента в 2008–2012 годах в резкого геополитического ястреба.

Ранее Курсор писал, что в рф могут объявить военное положение и запретить выезд из страны.

Также мы сообщали, как путин и лукашенко пожаловались друг другу на Запад: Не уважают.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!